Renuncia primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern

Este miércoles, se anunció, por medio de una conferencia de prensa, la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. La que se hará efectiva el día 7 de febrero.

“Soy humano. Los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, y luego es el momento. Y para mí, es el momento”, aseguró.

“No me voy porque crea que no podemos ganar las próximas elecciones, sino porque creo que podemos y lo haremos”, dijo Arden aludiendo a las próximas elecciones del 14 de octubre próximo.

Y agregó: “Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Es así de simple”.

La primera ministra ya no será candidata para presidir el liderazgo del partido laborista, decisión que habría tomado en el 2014, cuando no obtuvo los votos para liderar el partido por segunda vez. Ardern valoró el trabajo realizado por su partido y descartó que su determinación haya sido por desencuentros dentro de la alianza política.

“El equipo laborista está increíblemente bien posicionado para disputar las próximas elecciones. Son el equipo con más experiencia del país y han demostrado que tienen las habilidades necesarias para responder a lo que se les presente”.

It’s my privilege to have served with @jacindaardern and to have witnessed her strength, intellect and humanity as she lead us through the pandemic. Her leadership saved tens of thousands of New Zealand lives.

— Ayesha Verrall (@drayeshaverrall) January 19, 2023