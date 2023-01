La NASA despide a Pelé: le dedican imagen de constelación auriverde

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos le dedicó una fotografía a Pelé en la que aparece una constelación con singulares colores: los de la bandera brasileña.

Tras la muerte de O Ray a sus 82 años han sido varios los homenajes en honor al catalogado rey del fútbol brasileño, por lo que no es de extrañar que hasta la misma NASA haya publicado en Twitter un emotivo mensaje.

“Marcamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el rey del “juego bonito”. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación Sculptor muestra los colores de Brasil”, publicaron desde la agencia espacial.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022