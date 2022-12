Presidente de la FIFA, Don Garber y la selección de EEUU reaccionan ante la muerte de Grant Wahl: “Estamos en shock”

El mundo deportivo está conmocionado a nivel mundial luego de que se diera a conocer la muerte del periodista estadounidense Grant Wahl, quien falleció tras desplomarse en el Estadio Lusail, lugar en el que Argentina y Países Bajos se disputaban el espacio en cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Wahl, de 48 años de edad, era un reconocido comunicador norteamericano, quien se desempeñó por más de 30 años en estaciones como Sports Illustrated y FOX Sports.

A partir de lo anterior, diversas entidades deportivas han reaccionado ante el fatídico suceso, destacando la carrera del periodista, y las extrañas circunstancias de su muerte.

“Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados por el trágico fallecimiento de Grant Wahl. Era una persona amable y cariñosa cuya pasión por el fútbol y dedicación al periodismo eran inconmensurables” dijo por su parte Don Garber, comisionado de la Major League Soccer principal liga del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá.

We are shocked, saddened and heartbroken over the tragic passing of Grant Wahl. He was a kind and caring person whose passion for soccer and dedication to journalism were immeasurable.

Statement from MLS on the Passing of Grant Wahl:

En tanto, la U.S Soccer utilizó sus redes para mostrar su pesar ante la fatídica situación.

“Toda la familia del U.S Soccer esta devastada de saber que hemos perdido a Grant Wahl. Fans del fútbol y el periodismo de la mejor calidad que conocimos, siempre podíamos contar con Grant para entregar profundo y entretenido contenido sobre nuestro juego y sus mayores protagonistas“.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl:

Asimismo, uno de los medios de trabajo del periodista constató en sus redes que “estamos devastados de que nuestro escritor Grant Wahl murió mientras se encontraba realizando cobertura del Mundial en Qatar. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este trágico momento”.

We are heartbroken that former Sports Illustrated senior writer Grant Wahl died while covering the World Cup in Qatar.

Our thoughts are with his family and loved ones at this tragic time.

