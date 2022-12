Hermano de Grant Wahl asegura que periodista habría sido asesinado: “Era sano, no creo que simplemente haya muerto”

Durante las últimas horas se constató la muerte del periodista estadounidense Gran Wahl, quien se había convertido en viral tras publicar una imagen vistiendo una polera alusiva a la comunidad LGBTIQ+, asegurando que no lo dejaban ingresar al estadio, pues tenía que cambiársela por “no estar permitida”.

En concreto, información preliminar detalló que el comunicador se desplomó en el estadio Lusail, previo a que comenzara los minutos extra entre Argentina y Países Bajos, instante en el que habría recibido asistencia médica, siendo trasladado a un centro asistencial.

Bajo este contexto, el hermano de Gran, Eric Wahl, compartió un crudo testimonio a través de sus redes sociales, pidiendo ayuda y exponiendo que el norteamericano, habría sido asesinado por utilizar vestimenta en apoyo a los derechos LGBT.

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano simplemente haya muerto, creo que fue asesinado. Y sólo pido cualquier ayuda. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo”, explicó en el registro vitalizado en redes.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a investigar el caso sucedido en Catar y agilizar el esclarecimiento de las causas de la muerte del periodista, quien trabajó casi treinta años en medios como Sports Illustrated y FOX Sports.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl

