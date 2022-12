Brittney Griner es liberada tras acuerdo entre Estados Unidos y Rusia

Durante las horas del pasado jueves 8 de diciembre se confirmó la liberación de Brittney Griner de una prisión rusa y la repatriación a Estados Unidos.

El controversial caso de la basquetbolista ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en un tema país para los estadounidenses, yendo más allá del deporte.

La detención de la jugadora se efectuó el pasado 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, Rusia, por portar un gramo de aceite de cannabis en su equipaje. Desde ese día estuvo en prisión a la espera de su sentencia final por parte de un juez.

Fue el pasado 4 de agosto cuando la justicia rusa determinó nueve años de cárcel. Con esto, la tensión entre EE. UU. y los rusos por este tema se agudizó.

Los norteamericanos realizaron múltiples esfuerzos y trabajaron constantemente para conseguir la liberación de Griner. Un grupo de abogados apeló contra la sentencia de los rusos, pero sin éxito, lo que obligaba a considera nuevas aristas.

Finalmente, Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo sobre la base de la única posibilidad que parecía viable, intercambiar prisioneros. Por lo que ambos países pudieron rescatar a su respectivo ciudadano.

Por una parte, está el regreso de ‘BG’, mientras que los rusos lograron la liberación de Viktor Bout, conocido como ‘El Mercader de la Muerte’, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por tráfico de armas.

“Me despertaron por la noche y dijeron que preparara mis cosas para salir. No hubo alguna información especial de manera previa“, comentó Bout a la televisión rusa.

C0n Viktor en Rusia y Brittney Griner finalmente liberada, ya en EE. UU., desde la NBA y la WNBA, así como el equipo donde milita la jugadora, Phoenix Mercury, celebraron la resolución.

Incluso el propio Presidente Joe Biden utilizó su cuenta de Twitter para notificar el éxito de las operaciones y expresar la felicidad por los resultados.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022