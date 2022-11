El encontrón tuitero entre Elon Musk y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez

El multiverso Elon Musk tiene un nuevo capítulo, el reciente propietario de Twitter continúa en su espiral de destrucción contra todo y todos. Ahora su rival fue la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien cuestionó la medida de cobro de la verificación de la cuenta.

Ocasio-Cortez mostró su disconformidad con el eventual cobro por y publicó en su cuenta de Twitter.

“Me río de un multimillonario que intenta venderle seriamente a la gente la idea de que “la libertad de expresión” es en realidad un plan de suscripción de 8 dólares al mes”.

Your feedback is appreciated, now pay $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022