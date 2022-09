Huracán Fiona deja más de 3 millones de personas sin luz en Puerto Rico

Este domingo, el Huracán Fiona causó un apagón general en Puerto Rico, dejando a más de 3.3 millones de personas sin luz.

La empresa encargada de la transmisión de la electricidad LUMA Energy comunicó que el restablecimiento total de la energía podría tardar varios días.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se estimaron vientos de hasta 140 kilómetros por hora al tocar tierra.

Producto del mal clima, un centenar de residentes fueron evacuados debido a las inundaciones y la crecida del caudal de ríos en las localidades de Toa Baja (norte), Cayey (centro), Ponce, Salinas, Guánica y Guayama (sur).

Asimismo, el Servicio Metereológico de San Juan, Puerto Rico, advirtió sobre “inundaciones catastróficas” a medida que el huracán avanza hacia República Dominicana.

4:00 PM AST Sep 18: Catastrophic flooding impacts expected across the Cordillera Central & E/s PR, highlighted by purple area. | Se esperan impactos de inundaciones catastróficas a través de la Cordillera Central y el E/S de Puerto Rico, resaltado en el área violeta. #PRwx pic.twitter.com/f9OuwDdMm0

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 18, 2022