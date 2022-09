“Mandé a matar a Cristina”: pareja de atacante de vicepresidenta Fernández admite autoría del hecho

El pasado viernes la justicia de Argentina procesó a dos personas por el ataque en contra de la vicepresidenta del país trasandino, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag y su pareja, Brenda Uliarte, ambos imputados como coautores del delito de “tentativa de homicidio calificado”.

Recordemos que el pasado 1 de septiembre un sujeto armado fue detenido luego de un intento frustrado de disparar en contra de la autoridad de Argentina.

Los mensajes

Pero las investigaciones, en donde se incluyeron conversaciones entre Uliarte y su amiga Agustina Díaz, también imputada por el intento de asesinato a la conocida como “Señora K”, revelan que este hecho se vendría planificando con mucha anticipación.

“Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro”, indica un mensaje de WhatsApp que Uliarte le mandó a Díaz el pasado 27 de agosto, publicado por el medio Télam.

Aquel día, solo horas antes, la novia del atacante manifestó vía mensaje: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”.

¿Falló el tiro?

Las conversaciones de esta índole se mantuvieron entre las dos amigas, incluso tras el fallido intento de asesinato a Cristina Fernández. Es más, Díaz le recomendó a Uliarte que borrara de su teléfono la información que pudiera relacionarla al ataque.

“Che, pero qué onda, falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?”, preguntó Díaz un día después del ataque, el 2 de septiembre.

“En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan”, respondió Uliarte, a lo que Díaz, guardada en el celular de su amiga como “Amor de mi vida”, le contestó: “Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo”.