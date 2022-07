Presidente de Sri Lanka renunciará a su cargo tras ola de protestas

Gotabaya Rajapaksa, el presidente de Sri Lanka, dimitirá a su cargo el próximo miércoles 13 de julio. Así lo informó este sábado Mahinda Yapa Abeywardene, presidente del Parlamento de dicho país.

La renuncia de Rajapaksa se da luego de meses de protestas que culminaron con miles de manifestantes irrumpiendo en su residencia oficial este sábado. Hecho que obligó al gobernante a huir del lugar protegido por efectivos del ejército.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo

📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat

— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022