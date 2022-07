Estados Unidos: Al menos 5 muertos y decenas de heridos deja tiroteo en Illinois en medio de celebración del 4 de julio

Al menos cinco muertos y 16 heridos dejó un tiroteo registrado en la ciudad Highland Park, en Illinois, Estados Unidos, en medio de las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia del país norteamericano.

La noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Illinois, quienes por medio de Twitter recomendaron evitar “el área de Central Ave y 2nd St. en Highland Park”, debido al tiroteo registrado en la ciudad mencionada.

Nancy Rotering, alcaldesa de Highland Park, también recurrió a su cuenta de Twitter para informar del ataque y dijo: “La policía de Highland Park está respondiendo a un incidente en el centro de Highland Park. El Cuarto Festival ha sido cancelado. Evite el centro de Highland Park. Se compartirá más información a medida que esté disponible”.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.

En tanto el representante de Illinois en el Congreso de Estados Unidos, Brad Schneider detalló: “Hoy, un tirador atacó en Highland Park durante el desfile del Día de la Independencia. Mi equipo de campaña y yo nos estábamos reuniendo al comienzo del desfile cuando comenzó el tiroteo”.

“Estamos escuchando la pérdida de vidas y otros heridos. Mis condolencias a la familia y seres queridos; mis oraciones por los heridos y por mi comunidad; y mi compromiso de hacer todo lo posible para que nuestros niños, nuestros pueblos, nuestra nación sean más seguros. ¡Suficiente es suficiente!”, agregó.

Hearing of loss of life and others injured. My condolences to the family and loved ones; my prayers for the injured and for my community; and my commitment to do everything I can to make our children, our towns, our nation safer. Enough is enough!

— Rep. Brad Schneider (@RepSchneider) July 4, 2022