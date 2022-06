Una grave denuncia ha elevado un reportaje de The New Yorker sobre uno de los sitios más populares del mundo, PornHub. La web de videos pornográficos está acusada de alojar videos no consensuados sexualmente explícitos. Incluso estos incluirían menores de edad.

Si bien la política del sitio señala que los videos subidos por usuarios son analizados para garantizar que no haya delitos, el medio revela testimonios de varias mujeres que descubrieron material que no quisieron compartir y que el sitio no eliminó pese a meses de reclamos.

El más grave es el de una mujer que acusa que en el sitio hay registros de carácter sexual de ella cuando tenía 15 años y que, cada cierto tiempo se vuelve a subir a esa web.

Otros medios como el New York Times, se habían sumado a las investigaciones sobre PornHub. Según un artículo, en el sitio hay o ha habido videos de violaciones infantiles, cámaras espía en baños, contenido racista, misógino y violencia contra la mujer.

Esta no es primera vez que la compañía matriz del sitio, MindGeek, recibe estas acusaciones. De hecho, en 2020 MasterCard, Visa y Discover quitaron su servicio de pago en PornHub luego de que se revelara que el sitio alojaba videos con contenido ilegal.

Renuncia de ejecutivos

El director ejecutivo de PornHub, Feras Antoon, y el director de operaciones, David Tassillo, renunciaron a sus cargos luego del artículo de The New Yorker. Ambos llevaban 10 años en la compañía y se había transformado en unos “magnates de la pornografía”.

En un comunicado, la compañía criticó al medio: “Optaron por ignorar el hecho de que MindGeek tiene políticas más completas y efectivas que cualquier otra plataforma importante en Internet, y decidieron vender las mismas caracterizaciones erróneas que los extremistas contra la pornografía han arrojado durante décadas”.

Según el portal SimilarWeb, que analiza el tráfico de todos los sitios del mundo, PornHub es la décima web más visitada en el mundo, con aproximadamente 3.300 millones de visitantes cada mes. Esto es más que portales como Amazon.com, Netflix.com y CNN.com.

En tanto, en Chile ocupa el lugar 23° de los sitios más visitados.