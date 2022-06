“No voy a saltar por ti”: persona muere ahogada en EE. UU. ante inacción policial

Una persona en situación de calle se ahogó en Tempe, Arizona, bajo la mirada de policías que no le prestaron ayuda. Según imágenes y la versión oficial de autoridades locales, los agentes acudieron al lugar tras recibir un llamado por ruidos molestos de dos personas, un hombre y una mujer, que vivían como mendigos en esa ciudad de Estados Unidos.

Después de hablar con la pareja, los policías se acercaron al hombre sin hogar, identificado como Sean Bickings, de 34 años. Luego de no lograr persuadirlo, Bickings saltó la valla y bajó en dirección a un lago artificial. Los agentes le advirtieron que no era un lugar para el baño, pero no lograron convencer al sujeto de volver.

Las autoridades locales de Tempe lograron obtener las imágenes del trágico hecho y, además, entregaron los audios de los agentes y testigos para la investigación correspondiente.

Transcripción de los sucesos, según autoridades

¿Qué vas a hacer ahora”, le pregunta un oficial. “Voy a ahogarme. Voy a ahogarme”, responde Bickings, según la transcripción. “No”, le contesta el oficial.

En tanto, un segundo policía le pide a Bickings que nade hasta una de las columnas del puente para que se amarrarse a ella. “No puedo, no puedo”, grita Bickings. “OK, no voy a saltar por ti“, le advierte el segundo agente.

Los agentes insistieron en que el hombre se salvara por su propia cuenta, incluso ante los gritos desesperados de la acompañante de Bickings. “¿Me escuchan?”, son las últimas palabras atribuidas al hombre. Más tarde, uno de los policías dice que “no ha subido a la superficie desde hace unos 30 segundos”.

Finalmente, su cuerpo fue recuperado horas más tarde. Los tres agentes de la policía fueron suspendidos mientras llegan los resultados de las investigaciones, llevadas a cabo por las autoridades de Temple.