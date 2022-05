Condenaron a una mujer por golpear a azafata que le pidió usar mascarilla

Una pasajera fue privada de libertad al recibir una condena de 15 meses de prisión luego de golpear a una azafata que le pidió usar la mascarilla durante un vuelo.

El nombre de la agresora que golpeó a la azafata por pedirle el uso correcto de la mascarilla es Vyvianna Quiñónez. Ella misma se declaró responsable del violento hecho que tuvo lugar en noviembre del 2021.

Además de la condena a prisión, la agresora tendrá que indemnizar a la azafata agredida por pedir el uso de la mascarilla, con una suma de 26 mil dólares. Según la tasa de cambio de la fecha, ese monto rondaría los 21 millones de pesos chilenos.

También, fue obligada a pagar una multa de 7 mil 500 dólares, que serían más de seis millones de pesos. Tampoco podrá viajar en avión durante tres años y deberá tomar clases de manejo de ira.

El violento episodio ocurrió el 24 de mayo del 2021. El vuelo en cuestión iba de Sacramento hacia San Diego, en los Estados Unidos.

Fue al momento del descenso del avión cuando la azafata de la aerolínea Southwest solicitó a la pasajera que usara la mascarilla de forma correcta. Además, le pidió que bajara su bandeja del asiento, tal cual establece el protocolo de aterrizaje de todo vuelo.

La reacción de Quiñónez no fue la esperada. La mujer procedió a agredir a la auxiliar de vuelo, quedando todo grabado en un video a manos de otro pasajero.

La azafata tuvo que ser derivada a un centro asistencial tras el aterrizaje. Allí, le encontraron un corte en el rostro, tres dientes rotos y hematomas en un antebrazo y en un ojo.

El video no tardó en circular en redes sociales:

New video shows an altercation between Vyvianna Quinonez and a Southwest Airlines flight attendant. A union representative says the flight attendant lost two teeth when she was struck. Quinonez who was arrested on battery charges claims it was self-defense. pic.twitter.com/aCAHGHxF5b

— CBS 8 San Diego (@CBS8) May 26, 2021