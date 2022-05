Durante este martes, al menos 15 muertos y una docena de heridos, dejó un tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo a la información entregada por el gobernador del Estado, Greg Abbott, el atacante, dio muerte a 14 estudiantes y a un profesor.

La autoridad detalló que el agresor solo tenía 18 años y fue identificado como Salvador Ramos y fue abatido en el lugar.

“Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a la Escuela Primaria Robb en Uvalde con una pistola y también pudo haber tenido un rifle, pero eso aún no está confirmado según mi informe más reciente”, expresó.

En detalle, el hecho habría ocurrido a eso de las 12:20 del día (hora local), momento en donde se alertó de una “tirador activo”.

“Lo que sucedió en Uvalde es una tragedia horrible que no se puede tolerar en el estado de Texas. La policía local está tomando medidas rápidas”, declaró Abbott.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR

En tanto, Karine Jean-Pierre, secretaria de la prensa de la Casa Blanca, señaló que el presidente Joe Biden ya fue informado de esta “noticia horrible” y se espera que les hable a las y los habitantes de su país, esta tarde en cadena nacional.

His prayers are with the families impacted by this awful event, and he will speak this evening when he arrives back at the White House.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) May 24, 2022