Un nuevo tiroteo en Estado Unidos terminó con la vida de una persona y otras cinco sufrieron heridas por las balas. El hecho ocurrió durante esta tarde en el sur del estado de California.

Según informaron las autoridades, el ataque se reportó en la Iglesia Presbiteriana Ginebra a eso de las 13:26 horas.

El sheriff del condado de Orange afirmó que cuatro de las cinco personas heridas se encuentran en condiciones críticas y fueron trasladadas a un hospital, según informa NBC News.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.

