Policía israelí arremete durante funeral de periodista palestina Shireen Abu Akleh

El pasado miércoles, la cadena Al Jazeera acusó a Israel de asesinar a la periodista palestina Shireen Abu Akleh durante una redada en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada.

Una investigación israelí dejó en claro que “no es posible determinar el origen del disparo”, por lo que manejan dos tesis respecto a este hecho. El primero es que ciudadanos palestinos hayan dado muerte a la periodista ante el sinfín de disparos que se registraron en dicha jornada, mientras que la segunda apunta a una legítima defensa por parte de algún soldado israelí, lo cual, de momento, no se ha podido esclarecer.

Durante esta jornada se llevaron a cabo los funerales de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, instancia que se vio empañada ante la arremetida de la policía israelí mientras trasladaban el cuerpo.

Según medios internacionales, estos desórdenes se produjeron puesto que los efectivos no dejaron ingresar a personas que se declaraban musulmanes, generando enfrentamientos con las personas que concurrieron para despedir a Abu Akleh.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022