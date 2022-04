Durante la tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento de Neal Adams, importante ilustrador del mundo de los cómics.

Según consignaron desde The Hollywood Reporter, la muerte del dibujante fue confirmada por su esposa y fue a causa de complicaciones por septicemia.

El neoyorquino falleció a los 80 años de edad, dejando un gran legado en base a su gran talento. Con un estilo de dibujo único, destacó en las historietas para finales del siglo XX.

Si bien su trabajo está ligado principalmente a los cómics, también tuvo importantes pasos por la publicidad, demostrando su versatilidad como artista.

Para la década de los 60’s comenzó su relación con los gigantes de los cómics, Marvel y DC. Con el pasar de los años tuvo mayor presencia y participación con la firma detrás de Batman.

Su rol en la franquicia fue tan significativo que tuvo gran influencia en la redefinición de apariencia para el ‘Caballero de la Noche’. Este trabajo lo hizo a la par con Jim Aparo, reconocido historietista.

La principal labor que tuvo Neal Adams fue en plasmar de mejor manera la imagen del héroe de Gotham. Se enfocó principalmente en modificar el aspecto, apuntando a un cuerpo delgado y musculoso como un gimnasta, dejando atrás el fortachón pesado.

El dibujante también formó parte de uno de los mejores de DC: Linterna Verde y Flecha Verde (Green Lantern/Green Arrow). Esta obra la hizo junto al escritor Denny O’Neil.

Para estas historietas se inclinaron por aventuras relacionadas a la política y conflictos del mundo real, siendo bastante revolucionario en los cómics de esa época.

Tras ser confirmada la muerte del dibujante, DC Cómics utilizó su cuenta de Twitter para escribir un último adiós a uno de sus ilustradores más recordados.

“El panorama cómico moderno no sería lo que es hoy sin el incomparable trabajo de Neal Adams“, fue parte de lo que escribieron desde la editorial.

The modern comic landscape would not be what it is today without the incomparable work of Neal Adams. Neal portrayed heroes as both super and human in equal measure. His work on Batman, Green Lantern, and many more was revolutionary. DC joins the world in mourning his loss. pic.twitter.com/8lZUJGLB0T

— DC (@DCComics) April 29, 2022