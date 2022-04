OMS confirma fallecimiento de niño producto de hepatitis aguda de origen desconocido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el primer deceso de un niño producto de una hepatitis aguda de origen desconocido, cuadro que afecta a varios países del mundo.

Según el organismo internacional, en total son 169 los niños afectados con esta extraña enfermedad, siendo el Reino Unido el más afectado con 114 casos.

Si bien se desconoce el origen de esta enfermedad, en los casos identificados se ha reportado de una hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. “Muchos casos informaron síntomas gastrointestinales que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómitos que precedieron a la presentación con hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas”, señalan desde la OMS.

“La mayoría de los casos no tenían fiebre“, indicaron, agregando que el origen es desconocido porque no se han detectado en ninguno de los casos “los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda”.

Además del Reino Unido (114), este cuadro se presentado en otros países de Europa y el mundo, como en España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (< 5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

Según consignó El País, ningún niño había sido vacunado contra el covid-19, por lo que esta posibilidad quedó descartada.

Los casos se han dado en niños de entre 1 mes y 16 años, donde el 10% de estos (17) han requerido trasplante hepático, intervención que ya ha dejado un menor fallecido.

Por ello, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decretó una red de alerta de salud para comprender la causa de las infecciones con sus pares de Europa.

🆕 @WHO Disease Outbreak News: Multi-Country – Acute, severe hepatitis of unknown origin in children

As of 21 April, 169 cases (aged 1 month to 16 years old) reported in 🇬🇧 🇪🇸 🇮🇱 🇺🇸 🇩🇰 🇮🇪 🇳🇱 🇮🇹 🇳🇴 🇫🇷 🇷🇴 🇧🇪. More info 👇 https://t.co/MvxxCmmew9

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) April 23, 2022