Reaparece chileno desaparecido hace siete días en Ucrania: “No tengo nada que decir públicamente más que estoy bien”

Tras siete días desaparecido en Ucrania y en medio de rumores que lo daban por muerto, este viernes reapareció el periodista chileno Gonzalo Lira, en una transmisión en vivo de Youtube.

En detalles, el connacional conversó con Alex Christoforou del medio The Duran, en donde confirmó estar en la ciudad de Járkov, la cual no puede abandonar por orden de las autoridades locales.

En esa línea, el comunicador que vive la invasión de Rusia a Ucrania en carne viva, aseguró que fue detenido por el servicio secreto ucraniano y que terceras personas usaron sus perfiles de redes sociales. “Estoy bien físicamente, estoy un poco en shock. Fui detenido por la SVU el viernes 15 de abril un poco después de la una de la tarde, horario Ucrania”, expuso.

“Todo lo que se publicó en mi Youtube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideren, no fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo (…) No tengo mi celular, ni acceso a mi correo electrónico. Me hice uno nuevo y así contacté a mi familia, personas cercanas, y les digo que estoy bien”, agregó.

A renglón seguido, Lira indicó: “No tengo nada que decir públicamente más que estoy bien y gracias por la preocupación”.

Caso Gonzalo Lira: los antecedentes

El 15 de abril, se dio por desaparecido al periodista chileno Gonzalo Lira, quien se encontraba en Ucrania. Hasta antes de ese día, solía hacer varios tuits por jornada, mientras -según indica su biografía de la red social- se encontraba en Járkiv.

En tanto, el 26 de marzo había llamado la atención por dar una lista de personajes ucranianos prorrusos que han sido asesinados acusados por el gobierno de Volodímir Zelenski de traición y de colaborar con la invasión del ejército de Rusia.

“Si no han escuchado de mí en 12 horas o más, pongan mi nombre en esa lista”, escribió ese día, y luego fijó ese tuit en su perfil. Por ello, sus seguidores presumieron que había sido capturado por las fuerzas ucranianas.