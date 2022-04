Evacúan Capitolio de Estados Unidos por acercamiento de un avión

En la jornada de este miércoles 20 de abril, la policía del Capitolio de Estados Unidos ordenó la inmediata evacuación de todo el edificio luego que un avión se acercara demasiado.

El edificio alberga al Congreso del país norteamericano. Este fue evacuado luego que autoridades identificaran el acercamiento de la aeronave como una posible amenaza.

El personal legislativo recibió la alerta este miércoles por la tarde. El mensaje indicaba que daban “seguimiento a una aeronave que representa una amenaza probable”.

No fue sino hasta unos minutos después que la Policía del emblemático edificio descartó la amenaza.

Lo hicieron con una publicación realizada en la red social Twitter. Allí, indicaron que la evacuación se realizó “por precaución”. Además, precisaron que ya “no hay ninguna amenaza” contra la sede del Parlamento del país norteamericano.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022