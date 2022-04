“Se presume capturado o muerto”: reportan desaparición de periodista chileno en Ucrania

Desde el 15 de abril que el periodista chileno Gonzalo Lira no publica desde su cuenta de Twitter. Hasta antes de ese día, solía hacer varios tuits por jornada, mientras -según indica su biografía de la red social- se encontraba en Járkiv.

Ya el 26 de marzo había llamado la atención por dar una lista de personajes ucranianos prorrusos que han sido asesinados acusados por el gobierno de Volodímir Zelenski de traición y de colaborar con la invasión del ejército de Rusia.

“Si no han escuchado de mí en 12 horas o más, pongan mi nombre en esa lista”, escribió ese día, y luego fijó ese tuit en su perfil. Por ello, sus seguidores presumen que ha sido capturado por las fuerzas ucranianas.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:

Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya

If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.

GL

— Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 26, 2022