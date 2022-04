Insólito caso en Argentina: clínica prohibió a joven cirujana suturar herida de un hombre sin dinero

Una ola de comentarios generó el caso de Florencia Barraza, una médica cirujana argentina de 27 años, que publicó un insólito testimonio en su cuenta de Twitter: la clínica para la que trabajaba le prohibió suturar la herida de un hombre que no podía pagar el procedimiento.

Barraza es muy activa en las redes sociales, por lo que eligió la plataforma del “pajarito” para contar su historia. “Recién me tuve que pelear con la enfermera y la directora de clínica“, comenzó diciendo.

“No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora (esmeril angular) porque no lo podía pagar“, continuó, según consignó Crónica.

Florencia realizó el procedimiento de todos modos y más tarde renunció. “Prefiero siempre al Estado que al vil empresariado”, escribió en Twitter.

Pero el asunto no quedó allí, pues la joven médica publicó más tarde la insólita respuesta que le dieron desde la clínica ubicada en Argentina.

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia, sin importar los medios económicos que tenga el paciente, me dijo ‘no, en los privados las cosas no funcionan así’. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos“.