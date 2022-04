El juicio de Johnny Depp y Amber Heard sigue en curso y durante las últimas horas salieron a la luz unos mensajes que el actor envió a un amigo sobre el deseo de ver muerta a su expareja.

Según consignó Concierto, el intérprete habría mantenido una conversación con Isaac Baruch, expresándose en crudas palabras sobre la actriz.

La abogada de de Heard, Elaine Bredehoft, reveló los horribles mensajes que envió Depp, llamando la atención de los presentes y sumando un antecedente al caso.

La lectura textual señalaba que el actor esperaba ver el “cadáver putrefacto de Heard descomponiéndose en el maletero de un Honda Civic“.

Bajo el contexto de una interrogación, Bredehoft le preguntó a Baruch (mejor amigo del actor) si recordaba estos textos que fueron enviados en el año 2016.

El sujeto reconoció las palabras asegurando que “sí, estaba escrito”. Pero también intentó suavizar los mensajes de Johnny Depp aludiendo a Amber Heard, diciendo que era su forma de expresarse e incluso a él lo insultaba.

Además, también hubo otro tipos de mensajes, donde Johnny insultaba a su exmujer. Junto con los descalificativos, escribió que “arruinó una vida tan jodidamente genial que tuvimos durante un tiempo”.

