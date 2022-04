Explosión de una alcantarilla en Times Square quedó grabada en un impactante video

Desesperación y pánico. Eso fue lo que sintieron las personas que estaban presentes en Times Square cuando una explosión y posterior incendio impactó en una de las alcantarillas del lugar.

La incertidumbre y el terror se apoderó de Times Square y las calles cercanas en pleno de centro de Manhattan, por la explosión registrada en horas de la noche de este domingo, 10 de abril. De hecho, el episodio quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar.

Desde entonces, varios videos de lo ocurrido en Nueva York circularon en redes sociales como Twitter. Los registros muestran a cientos de personas huyendo en medio del complejo momento.

Los videos de la explosión en Times Square muestran a Twitter a personas aterradas que creyeron que podía tratarse de un hecho de inseguridad:

Can hear the explosion a few seconds in pic.twitter.com/AWabWipF80

— British Ape 🇬🇧🦍🚀 (@AstroBenn) April 10, 2022