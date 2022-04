Alberto Fernández cerró polémica por uso de término Wallmapu: “Para nosotros no generó ninguna inquietud”

Una polémica que cruzó la cordillera. La ministra del Interior, Izkia Siches, ofreció disculpas durante su visita al norte del país luego de que políticos argentinos criticaran por usar el concepto Wallmapu, en alusión a la macrozona sur y el conflicto chileno-mapuche.

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional“, sostuvo en la oportunidad la autoridad de Gobierno.

Por ello, durante la visita del Presidente Gabriel Boric a Argentina, se le consultó al mandatario trasandino Alberto Fernández sobre el término Wallmapu, quien zanjó la polémica.

“Para nosotros no generó ninguna inquietud. Fue absolutamente claro el sentido de esas declaraciones“, afirmó Alberto Fernández tras la polémica por el concepto Wallmapu.

Por otro lado, el presidente argentino valoró la visita del Mandatario chileno y le entregó todo su apoyo para la unión de Latinoamérica y para el crecimiento y desarrollo “con criterio de igualdad”. “Valoro mucho, querido Gabriel, tu presencia aquí. Tienes aquí a un amigo para ayudarte en todo lo que esté en mi alcance, tienes en mí un aliado, para lograr es unidad Latinoamericana, tienes en mí un cómplice para modernizar todo lo que haya que modernizar con criterio de igualdad“, indicó.

“No tiene sentido que el mundo crezca si no se desarrolla. Crecer y desarrollarse son cosas distintas, y el desarrollo tiene que llegar a todos. No vale que nuestras sociedades o nuestras economías crezcan si resulta que ese crecimiento se concentra en pocos y la miseria se distribuye en muchos“, señaló Alberto Fernández.

Durante esta tarde, el Presidente Boric se trasladará hasta el Congreso para continuar con sus actividades junto a parlamentarios trasandinos, finalizando con un paso por el Centro Cultural Kirchner, donde asistirá a una Cena de Estado para cerrar la jornada.