Cuatro millones de personas han huido de Ucrania, mientras otras 6,5 millones han debido escapar de sus hogares hacia otros lugares dentro del país. Estas son las cifras que estima la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La oficina de la ONU señala que alrededor de 13 millones de personas se encuentran varados en zonas afectadas por la guerra o no pueden salir de esas áreas.

“Nos enfrentamos a las realidades de una crisis humanitaria masiva que crece a cada segundo”, señala la Acnur.

En tanto, el alto comisionado de la oficina, Filippo Grandi, llegó este miércoles a territorio ucraniano. “En Lviv discutiré con las autoridades, la ONU y otros socios formas de aumentar nuestro apoyo a las personas afectadas y desplazadas por esta guerra sin sentido”, sostuvo en sus redes sociales.

