Rusia anuncia reducción de actividad militar en Kiev y Chernígov tras negociaciones con Ucrania

A más de un mes del inicio de la invasión en territorio ucraniano, Rusia comienza a dar señales esperanzadoras sobre el fin de su ofensiva. Esto, luego de la ronda de negociaciones que tuvieron ambas delegaciones en Estambul, Turquía.

“A fin de incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones y lograr el objetivo de consensuar y firmar un acuerdo, el Ministerio de Defensa de Rusia decidió reducir de manera cardinal, varias veces, la actividad militar en torno a Kiev y Chernígov”, dijo el viceministro de defensa ruso, Alexander Fomin.

Durante esta jornada, el presidente Volodímir Zelenski había asegurado que las fuerzas locales habían recuperado el control sobre territorio de la capital y habían liberado la localidad cercana de Irpin. También había anunciado un reforzamiento del apoyo armamentístico de Reino Unido a la defensa del país.

La delegación ucraniana propone que el país mantenga su estatus de neutral y no sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Eso sí, tendrá a Israel, Polonia, Canadá y Turquía como garantes de su seguridad.

Además, el gobierno de Zelenski se ha abierto a un periodo de consulta sobre el estatus de la península de Crimea (legalmente territorio ucraniano, pero controlado desde 2014 por independentistas afines a Rusia) una vez que se establezca el alto al fuego. “Se propone no resolver el problema de Crimea por medios militares en ningún caso. Solo esfuerzos políticos y diplomáticos”, señaló el delegado de la oficina presidencial de Kiev, Mijaíl Podolyak.

As for Crimea, it is offered to clearly record the parties' intention to settle the issue exclusively through 🇺🇦-🇷🇺 bilateral negotiations within 15 years. It's also offered not to resolve the Crimean issue by military means in any case. Only political & diplomatic efforts.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022