La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) del Reino Unido informó que el número de personas infectadas por covid-19 rozó su récord semanal. En los países que integran ese reino se levantaron casi la totalidad de las restricciones, permitiendo la propagación de una subvariante de ómicron.

El organismo estimó, basado en una muestra representativa de la población, que la semana pasada 4,26 millones de personas estaban infectadas del virus. El dato roza los 4,3 millones de habitantes contagiados que se registraron la primera semana de 2022, la cifra más alta en la emergencia.

El organismo indicó que el factor es la mayor transmisión de la subvariante BA.2 de ómicron. La ONS estimó que 1 de cada 16 personas tenía el virus en Inglaterra y Gales, 1 de cada 17 en Irlanda del Norte y 1 de cada 11 en Escocia. La OMS considera que el Reino Unido levantó las medidas “demasiado bruscamente”.

The Guardian detalla que para los epidemiólogos el repunte es por el predominio actual de la BA.2, un 30% más contagiosa que su predecesora BA.1. En Inglaterra las mascarillas no son obligatorias desde fines de enero y las personas positivas no deben hacer cuarentena.

Escocia impone las mascarillas en lugares cerrados, pero Gales las eliminará el lunes. Las autoridades no consideran medidas y el brote avanza ante la indiferencia pública. Reino Unido acumula más de 164.000 muertes confirmadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia.