Zelenski pide el “papel mediador” al Papa Francisco ante la invasión de Rusia en Ucrania

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo una conversación telefónica con el Papa Francisco para abordar la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano en el marco de la guerra que tienen ambas naciones.

“Hablé con el Papa. Conté a su santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Se agradecería el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano. Agradecido por las oraciones por Ucrania y la paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, el embajador de Kiev en el Vaticano, Andrii Yurash, detalló que fue el Papa quien llamó a Zelenski y que el mandatario ucraniano invitó a Francisco al país. “Su santidad es el invitado más esperado en Ucrania”, señaló.

Mientras, el pontífice pidió a “todas las comunidades y a todos los fieles a que se unan en mí el viernes 25 de marzo, solemnidad de Anunciación, en un solemne acto de consagración a la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania”. El mensaje fue publicado por la cuenta principal de Francisco en inglés, ruso y ucraniano.

Esta no es la primera conversación que sostienen ambos en medio de la invasión rusa en territorio ucraniano. Sin embargo, la autoridad de la Iglesia ha sido criticada por no condenar abiertamente el rol del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la guerra.

El Papa dijo el pasado domingo que es “una masacre insensata donde cada día se repiten atrocidades y no hay justificación para esto. Suplico a los actores de la comunidad internacional para que se comprometan para que cese esta guerra repugnante”.

Según la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, 925 civiles han sido asesinados durante la invasión, incluidos 75 menores de edad. Además, otros 1.496 civiles han sido heridos.

