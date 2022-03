VIDEO | Sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán este martes

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), un sismo de magnitud 6,6 sacudió a Taiwán este martes, 22 de marzo.

La magnitud oficialmente es de 6,6 aunque inicialmente el registro apuntaba a 6,9. El sismo en Taiwán tuvo su epicentro a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien.

Al cierre de esta publicación, no había alerta de tsunami tras el temblor de esta tarde.

De hecho, las autoridades tampoco reportaron víctimas fatales ni daños materiales que lamentar.

El sismo en Taiwán es un fenómeno natural común, ya que está ubicado en la unión de dos placas tectónicas.

Varios usuarios en redes sociales captaron el momento exacto en el que tembló y documentaron en videos que luego llevaron a Twitter:

Not well lit, but here you can see the blinds and my shirts swaying a bit because of the #earthquake…#Taipei #Taiwan pic.twitter.com/Qa5QPHrjCP

— dr. jean-paul | 🇿🇦in🇹🇼 (@jeanpaulphd) March 22, 2022