El presidente de EE. UU. Joe Biden no visitará Ucrania durante su gira por Europa

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no visitará Ucrania durante su próxima gira por Europa.

“El viaje se centra en seguir uniendo al mundo en apoyo al pueblo ucraniano y contra la invasión del presidente Vladimir Putin contra Ucrania, pero no hay planes de viajar a Ucrania”, ha explicado Psaki a través de Twitter.

También se ha especulado con una posible visita a Polonia tras su presencia en Bruselas y la propia Psaki ha explicado que pronto se conocerán los detalles del viaje.

Mientras, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha explicado en la CNN que no está al tanto de que se esté planteando visitar Ucrania y ha recordado que Washington recomienda a sus ciudadanos no viajar a Ucrania, “un país en guerra”.

Está previsto que Biden viaje el miércoles a Europa, tercer viaje al continente desde que tomó posesión en enero de 2021. El jueves participará en la cumbre extraordinaria de la OTAN y en la reunión del G-7 en Bruselas.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022