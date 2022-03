Arnold Schwarzenegger compartió un contundente mensaje refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania, apelando al pueblo ruso y la hermandad.

El popular actor utilizó su cuenta de Twitter para publicar un video de poco más de nueve minutos, el cual se viralizó rápidamente por redes sociales.

La acción del austriaco se suma a muchos otros famosos y estrellas del mundo del espectáculo que reaccionan al conflicto bélico en Europa.

Con palabras sentidas, en un extenso registro, el ex fisicoculturista apeló a la emotividad para referirse a los rusos. “Me encanta el pueblo ruso. Por eso tengo que decirle la verdad”, es el texto que acompaña al video.

Pero no solo se quedó en sentimentalismos para la gente, ya que también emplazó a las autoridades, incluyendo al Presidente ruso, Vladimir Putin.

Sus palabras fueron potentes al culpabilizar, al identificar consecuencias y al empatizar con la ciudadanía que sufre en Ucrania. Por otra parte, apuntó a la información oficial del Kremlin.

Dio énfasis en concientizar a la ciudadanía, así como entregar su visión al mundo entero, con un afán de desmentir lo comunicado y mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo en la guerra.

“Sus vidas, su gente y su futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo (…) “Aquellos que están en el Kremlin fueron los que comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra popular rusa”.

“Cada bala que disparan, se la disparan a un hermano, a una hermana. Cada bomba, cada proyectil que cae no lo hace sobre un enemigo, sino sobre un colegio, un hospital, una casa”, fue parte de las denuncias sobre el enfrentamiento bélico.

Respecto al emplazamiento a Putin, el exgobernador de California partió por recordar que la ONU declaró a Rusia como el país agresor, por lo tanto, como responsable de esta guerra.

“Al presidente Putin, le digo: Usted empezó esta guerra. Usted está dirigiendo esta guerra. Usted puede detener esta guerra“.

“Hay momentos como éste que están muy mal y entonces tenemos que hablar. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania, esto no es cierto“, agregó.

Arnold Schwarzenegger también se refirió en su mensaje a aquellos ciudadanos que se rebelan contra la acción de Rusia y se han manifestado de alguna u otra manera.

“El mundo ha visto su valentía. Sabemos que ha habido graves consecuencias. Han sido detenidos y enviados a prisión, han sido golpeados. Son mis héroes“, declaró.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022