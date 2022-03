Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que más de 7.000 soldados rusos fallecieron en las tres semanas de guerra en Ucrania. La prensa del país norteamericano detalla que la cifra supera la de los militares de EEUU que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán.

Los datos de las agencias dan cuenta que el número de militares rusos muertos se presenta de forma conservadora. Los estadounidenses aseveran que las bajas generan complicaciones para las tropas rusas, incluyendo la dificultad para desplazar a sus tanques.

Los funcionarios del Pentágono dijeron a The New York Times que cuando el 10% de los miembros de una unidad militar mueren o quedan heridos, su unidad no es capaz de cumplir sus acciones . Las agencias aseguran que entre 14.000 y 21.000 soldados rusos están actualmente heridos.

El medio estadounidense precisa que más de 150.000 militares rusos participan de la guerra. Las agencias creen que producto de los fallecidos y heridos la mayoría de las unidades de combate rusas están en sus mínimos. Además, las Fuerzas Armadas de Rusia perdieron al menos tres generales en la batalla.

Moscú ordenó la invasión el 24 de febrero, día en que se inició un amplio operativo militar. En la última semana las tropas rusas comenzaron a atacar las principales ciudades ucranianas, incluyendo la capital Kiev. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hay más de tres millones de refugiados.