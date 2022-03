Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, aseguró durante la mañana de este miércoles que las negociaciones con Rusia para un cese al fuego son más “realistas”, tras llevada a cabo la quinta jornada de conversaciones con la potencia dirigida por el presidente Vladimir Putin. Pese a eso, añadió que aun falta para que las definiciones que se adopten “sean de interés para Ucrania”.

Luego de 21 días de conflicto, Zelenski aseguró que el diálogo “es difícil, pero importante”, y que “se necesitan esfuerzos”, pues “toda guerra termina en un acuerdo”, según citó el medio DW.

El asesor vinculado ucraniano vinculado al proceso, Mikhailo Podoliak, escribió el martes en su cuenta en Twitter: “Continuaremos mañana (miércoles 16 de marzo). (Ha sido) Un proceso muy difícil. Hay contradicciones fundamentales, pero ciertamente hay espacio para el compromiso. Durante el receso, se continuará el trabajo en comisiones”.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

