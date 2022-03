Las acusaciones de Rusia sobre el desarrollo de armas biológicas en Ucrania, llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas. La subsecretaria general de ONU para el Desarmamiento, Irina Nakamitsu, aseguró que la entidad “no está enterada” de algún programa de ese tipo en ese país europeo.

La funcionaria dijo en una cita del Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia y Ucrania firmaron la Convención sobre Armas Biológicas que prohíbe su desarrollo. Nakamitsu reconoció en la instancia que el tratado no tiene mecanismo para verificar su cumplimiento.

La subsecretaria de ONU para el Desarmamiento agregó que los países disponen de vías para transparentar y entregar información sobre armas biológicas. Moscú convocó a la instancia para hacer presente la denuncia, luego de que su ejército informara la detección de pruebas en territorio ucraniano.

Rusia asevera que Estados Unidos es el responsable de desarrollar armas biológicas en Ucrania. Una de las supuestas pruebas son declaraciones de funcionarios ucranianos de los laboratorios. También está el hallazgo de trazos de destrucción de elementos biológicos en un laboratorio de ese país.

La Casa Blanca reconoció que Ucrania mantiene laboratorios pero que no tiene vínculos con ellos. Inicialmente expresó que espera que el contenido de esos recintos no llegue a manos rusas. El gobierno ucraniano dijo que posee laboratorios públicos para tareas sanitarias y no para desarrollar armas biológicas.