Bloqueos a redes sociales y censuras a señales de medios de comunicación: así avanza la “guerra medial” entre Occidente y Rusia

Mucho ha sucedido durante las últimas 24 horas de la invasión rusa a Ucrania, pero no solo en la vida real, sino que también en el internet, las redes sociales y los medios de comunicación.

Durante el viernes, el canal independiente informativo TV Rain tuvo que finalizar definitivamente sus transmisiones por órdenes del gobierno ruso, ya que su contenido no representaba los intereses superiores del Kremlin.

Utilizando palabras que actualmente están censuradas de los medios de comunicación por órdenes de Putin como el mensaje de “no a la guerra”, los conductores y el equipo que trabajaba tras bambalinas pudo despedirse de sus televidentes para siempre.

“No podemos comparar la guerra, la catástrofe y la terrible tragedia en la que actualmente muere gente todos los días con nuestra situación, pero nosotros también estamos en guerra porque estamos trabajando en condiciones de guerra. Tenemos demasiadas restricciones y cada error lo pagamos no con nuestra vida sino con nuestro trabajo“, señaló la CEO de la cadena, Natalya Sindeeva, antes de abandonar el estudio junto a todo el equipo por última vez.

También se ha reportado que el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (más conocida como Roskomnadzor) habría vetado a Twitter y a Facebook en Rusia luego de que supuestamente las redes de Mark Zuckerberg censuraran a diversos medios de comunicación rusos entre los que se encontraban la cadena televisiva Zvezda, la agencia de noticias RIA Novosti y los sitios web Lenta.ru y Gazeta.ru.

“Pronto millones de rusos van a encontrarse aislados de información confiable, privados de sus formas cotidianas para conectarse con su familia y amigos, y silenciados para expresarse. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para restablecer nuestros servicios para que así puedan permanecer disponibles para que la gente se exprese de forma segura y se organice para actuar”, señala a través de su Twitter el responsable de asuntos y comunicaciones globales del Grupo Meta, Nick Clegg.

On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K

— Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022