Jaime Salas, director de la CCHEN y amenaza rusa de guerra nuclear: “Sería terrible para el mundo”

Ciudadano ADN conversó con Jaime Salas, Máster en Ciencias en Ingeniería Nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), sobre el ataque realizado por Rusia el pasado jueves a la central nuclear de Zaporiyia, que mantiene en estado de alerta al continente europeo y al mundo entero.

“La situación que se presentó anoche, según las informaciones que ha entregado el organismo internacional de energía atómica, este incendio afectó a edificios auxiliares, no hay ningún reporte que indique que los incendios provenían de los reactores”, explicó el experto.

“Esta planta tiene seis reactores, cada uno de 900 megawatts, por lo tanto es una gran planta, y en este momento tiene un solo reactor operando y el resto está en enfriamiento y mantenimiento”, agregó.

En esa misma línea, Salas detalló que el riego de un ataque militar a estos lugares tiene que ver con “que el material radiactivo pueda salir al exterior, como sucedió en Chernóbil y Fukushima”, en donde “los efectos que eso puede tener en la población son graves”.

Un Chernóbil 2.0 es porco probable

En cuanto a la advertencia hecha por el Canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, de que este hecho podría ser 10 veces más terrible que Chernóbil, Jaime Salas afirmó: “Me imagino que el cálculo que hizo es que Chernóbil era más o menos una planta de 800 megawatts y si pienso en Zaporiyia que tiene cerca de 6 mil, ese es el escalamiento que hizo él”.

“Si ocurriera, que estimo, basado en la información que tenemos, es poco probable, ya que en estos momentos los reactores estarían siendo operados por el personal que normalmente los operas (es decir ucranianos) y no por las tropas invasoras rusas, lo que hace pensar que la situación de seguridad se mantiene estable”, indicó.

Al ser consultado sobre si este tipo de ataques a plantas nucleares se encuentra prohibido por algún tratado internacional, el Máster en Ciencias en Ingeniería Nuclear detalló: “Los acuerdos de Ginebra hablan varias cosas, pero no estoy seguro de que esto esté considerado dentro de la normativa internacional, porque es algo realmente fuera de todo orden, nadie basado en los efectos que pueda tener esto, se imagina que un país pueda tratar de destruir reactores de otro país, porque inevitablemente los efectos se van a ver reflejados en la mismas tropas que atacan”.

Los efectos de una fuga nuclear

En cuanto a los efectos, Jaime Salas precisó que en general las personas cuando reciben una cantidad de radiación, que supera ciertos niveles, comienza a tener efectos en su cuerpo, producto de que la radiación transmite energía y eso es lo que destruye las células y provoca daños.

Igualmente, expresó que hay otros efectos, que son los no radiológicos, que son de hecho los más apreciables y que no tiene que ver con los efectos de la radiación, que son “el desplazamientos, que las personas sean discriminadas, incluso personas que abortan por el temor de que su descendencia se vea afectada”, sostuvo.

En cuanto a la amenaza latente de una guerra nuclear, Salas esgrimió: “Yo no me puedo imaginar que alguien llegue a un estado en el cual busque utilizar armas nucleares, porque eso sería terrible para el mundo, porque uno sabe dónde comienza pero no dónde termina”.

“Yo espero que las amenazas de Vladímir Putin se refieren a esa necesidad de generar más disuasión respecto de cualquier medida que Occidente pueda tomar, para que la invasión progrese”, indicó. “La respuesta de un arma nuclear, es de un arma nuclear a su vez”, dijo.

Para finalizar, el director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se refirió a si existe la posibilidad de que un hecho de este estilo ocurra en Chile, y su respuesta fue tajante: “Es impensado, porque son tecnologías totalmente distinta” y aclaró que en Chile contamos una planta nuclear, pero de carácter investigativo.