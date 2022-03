Preocupación mundial. Un gran incendio se desarrolla esta noche en la central nuclear de Zaporiyia , al sur de Ucrania. Un incidente que se desató luego de un gran combate en el lugar.

La información fue confirmada por el alcalde de Energodar, Dmitry Orlov, quien indicó vía Telegram la grave situación luego de que fuerzas rusas dispararan.

“¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas”, escribió.

En tanto, el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, manifestó que “el ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!”.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022