Australia: al menos 13 muertos y 200 mil evacuados dejan tormentas e inundaciones en varias ciudades del país

La costa este de Australia enfrenta una de las peores inundaciones del país en una década, las cuales mantienen desde este jueves en alerta a casi medio millón de ciudadanos en Sídney y otros sectores de la región.

En detalle, las tormentas y lluvias torrenciales iniciaron en Australia, la pasada semana, las cuales ya han dejado al menos 13 muertos, obligando a las autoridades a hacer un llamado de evacuación a más de 200 mil habitantes de la zona afectada de Sídney.

En esa misma línea, las autoridades emitieron alertas severas por lluvia y advirtieron de fuertes vientos, en una franja de 400 kilómetros de costa, incluyendo zonas suburbanas de Sídney, la mayor ciudad de Australia, donde viven cinco millones de personas.

El evento climatológico se debe a un sistema de baja presión, que permaneció cerca de la costa a cientos de kilómetros al norte de la ciudad mencionada, provocando intensas lluvias.

En tanto, hasta la fecha, se han realizado al menos unas 60.000 reclamaciones a las aseguradoras y se estima que los daños, que aún no han sido estimado por las autoridades, equivaldrían a miles de millones de dólares.

Devastating #flooding has overtaken parts of #Australia. The Lismore Levee was overtopped by record breaking #flood waters. Authorities say the flooding could crest as much as 6 feet higher than any other recorded flood event for the location. #NSWFloods pic.twitter.com/oV5FfU8JM3

— WeatherNation (@WeatherNation) March 1, 2022