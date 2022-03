OnlyFans habría bloqueado cuentas de creadores de contenido en Rusia

Rusia enfrenta múltiples sanciones en los últimos días luego que el presidente de ese país, Vladímir Putin, ordenara a las tropas militares invadir a Ucrania, además de coordinar bombardeos que ya dejaron al menos a 2 mil civiles muertos.

Ya pasó casi una semana desde que el conflicto entre Rusia y Ucrania escaló a un nivel bélico sin precedentes. Esto ha generado una cadena de reacciones contra el Gobierno de Putin.

Por ejemplo, la FIFA advirtió en días recientes que la selección de Rusia quedaría fuera del Mundial de Fútbol Qatar 2022, al menos por ahora.

Además, Facebook y YouTube restringieron parcialmente las cuentas de creadores rusos. Quien se habría sumado ahora es la plataforma de contenidos, OnlyFans.

Lo que ocurre es que varios creadores con cuenta en OnlyFans reportaron recientemente que no han podido acceder a las ganancias que les genera su contenido.

Los usuarios de OnlyFans en Rusia recibieron un mensaje que informó que no podían recibir sus pagos por su ubicación.

“Tenga en cuenta que su país no admite pagos, por lo tanto, no podemos ayudarlo con ese asunto en este momento”, indicaba el mensaje.

Cabe destacar que OnlyFans se pronunció al respecto y adjudicó tal mensaje a una falla generalizada. También aseguraron que los creadores de contenido podrán retirar su dinero desde este mismo domingo.

“Sus cuentas tendrán funcionalidades completas mientras sigamos teniendo métodos de pago para apoyarlos”, dijo un representante de OnlyFans a Rolling Stone.

Una modelo rusa que crea contenido en OnlyFans se pronunció en Twitter:

We want peace. We were blocked only because we have a passport of the Russian Federation. For many of us, creativity is the only way to feed ourselves, including our family.

— Black._.Way (@_Black_way_) February 26, 2022