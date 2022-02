Un persona mayor de 80 años de edad se presentó en el ejército de Ucrania en medio de los ataques que son perpetrados por Rusia desde hace cinco días. La intención del hombre es combatir por sus nietos. Así trascendió este lunes, 28 de febrero, con una imagen que no tardó en volverse viral.

La exprimera dama de Ucrania, Kateryna Yushchenko, fue quien compartió la historia. Lo hizo a través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter.

Con una foto difundida en la popular red social, Kateryna mostró al hombre y la historia conmovió a los internautas en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Esta es la publicación que realizó la ex primera dama ucraniana:

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022