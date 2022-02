Más de 3.000 personas han sido detenidas en Rusia por protestas contra la invasión a Ucrania

La policía rusa ha detenido a más de 3.000 personas en todo el país durante los últimos tres días de protestas contra la invasión de Rusia a Ucrania, de acuerdo con cifras entregadas por el medio especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos en el país, OVD-Info, el pasado sábado.

De acuerdo a la información publicada el pasado sábado a través de su cuenta de Twitter, “durante los últimos tres días al menos 3.093 personas fueron detenidas en protestas contra la guerra en toda Rusia“.

En tanto, el pasado jueves 24 de febrero, momento en que el presidente ruso Vladímir Putin, confirmó la ofensiva militar contra Ucrania, fueron arrestados al menos 1.967 ciudadanos, al día siguiente aproximadamente 634 y el sábado alrededor de 492.

Según OVD-Info, las detenciones del pasado sábado se produjeron en 34 ciudades rusas.

Updated data: for the last 3 days, at least 3093 people have been arrested at anti-war protests all over Russia. On the 24th of February, police detained at least 1967 people; on the 25th — at least 634, on the 26th — at least 492. pic.twitter.com/1n0zLXza1q

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 26, 2022