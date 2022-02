La Federación Internacional de Judo confirmó la suspensión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, como presidente de honor y embajador del organismo tras la invasión rusa en Ucrania.

“A la luz del conflicto bélico en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del señor Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo“, confirmó el organismo en un comunicado.

Putin es un entusiasta practicante de judo y ha alcanzado el nivel de cinturón negro en el deporte. Rusia tiene una gran influencia en el judo mundial; el presidente de la Federación Internacional, Marius Vizer, es amigo de Putin y la Federación Europea está dirigida por el ruso Sergey Soloveychik. Ambos organismos reciben un patrocinio considerable de Rusia.

El ‘Grand Slam’ previsto para disputarse en mayo en Kazan fue cancelado el pasado viernes. Rusia está cada vez más aislada en el mundo del deporte.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd

— Judo (@Judo) February 27, 2022