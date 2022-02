En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Iryna Tsvila, escritora ucraniana y mujer soldado, quien defendía Kiev de la invasión de las tropas de Rusia.

Según los antecedentes, la autora de “Voces de la guerra. Historias de veteranos” murió junto a su esposo Dmytro. Ambos estaban intentando detener el avance de un blindado ruso a las afueras de Kiev.

Volodymyr Yermolenko, filósofo ucraniano y coautor del libro antes mencionado, dio a conocer el deceso de quien fuera su amiga. “Increíblemente valiente y amable persona. Pasó por la guerra de Donbás como voluntaria. Se había unido a la defensa territorial (…) Escribió sobre su jardín de rosas. Miren esta sonrisa”, escribió el intelectual en su cuenta de Twitter.

my friend was killed today, Iryna Tsvila. Incredibly brave and kind person. Went through Donbas war as volunteer. Joined territorial defence now. We've made a book recently, "Voices of War. Stories of Veterans", she among authors. Wrote about her rose garden. Look at this smile pic.twitter.com/bSSwCLdL5t

— Volodymyr Yermolenko (@yermolenko_v) February 26, 2022