“Yo creo que nadie espera un bombardeo, aunque esté preparado para la guerra. Y menos cuando están bombardeando los edificios presidenciales, cuando están bombardeando orfanatos, hospitales, etc. Si tú me preguntas si esperábamos que el conflicto estallara a este nivel, sabíamos que iba a pasar, pero claro que esperábamos que no pasara“, señaló Oksana Tunska, ciudadana ucraniana residente hace 8 años en Chile y que tiene familiares esparcidos en toda Ucrania.

Para Tunska ha sido difícil enterarse de todo lo que sucede en su país desde tan lejos. Su hermana vive en la ciudad de Kiev e incluso con una pierna fracturada tuvo que refugiarse en un búnker ante la posibilidad de un ataque por parte del gobierno de Putin, sin posibilidad de recibir la atención médica que necesita.

Mientras que sus amigos, tanto civiles como militares, se encuentran en el frente de batalla, defendiendo a su nación.

El relato de Oksana

“Es importante llamar las cosas por sus propios nombres, no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto que generó Rusia y aparentemente con todo el mundo. Y Ucrania, lamentablemente, siempre está desempeñando un rol de una carta de cambio por su situación geográfica“, señaló la ucraniana.

Agregó que “ahora Rusia permite decir que somos el mismo pueblo, que somos hermanos, no lo somos, tenemos mentalidades distintas y yo creo que lo que pasa ahora lo está demostrando súper bien. Estoy segura que Putin no esperaba que íbamos a mostrar una resistencia como esta, esperaba que iba a estar en Kiev en dos días y ahora tiene que levantar otros planes“.

Para ella, así como para muchos ucranianos, la guerra comenzó mucho antes. “La guerra empezó hace 8 años, cuando Rusia anexó Crimea y cuando ingresó a nuestros territorios que están en la frontera con ellos. La guerra dura desde entonces, la gente sigue muriendo, la gente sigue sufriendo“, expresó.

“Lo que el mundo llama separatistas no son separatistas, son bandidos pagados por Rusia y muchos de ellos son ciudadanos rusos que están en estos territorios aprovechándose de la situación en la que estamos tras el año de 2014, la Revolución de la Dignidad“, remarcó.

El problema de las fake news

“Yo creo que ni un metro cuadrado de tierra ucraniana puede ser entregado a Rusia para que se retiren. La invasión es la invasión, y el invasor debe ser eliminado. No entramos nosotros a las tierras rusas para hacerlos sentir mal, entraron ellos, y nada justifica eso, nada de lo que inventan“, agregó, acusando el gran número de fake news provenientes de Rusia con respecto a lo que ocurre en la zona de conflicto.

“Inventan que no dejamos a la gente hablar ruso en Ucrania, que casi asesinamos a nuestros hablantes, que es una mentira total porque la mayoría de la gente en Ucrania habla ruso. La única opresión que yo puedo pensar es que yo te puedo hablar ucraniano y tu me vas a responder ruso, pero vamos a seguir conversando”, señaló.

“Otra cosa que también están manipulando es con el tema del nazismo y fascismo, están manipulando con el tema de ideología de la historia en la Segunda Guerra Mundial y obvio cuando te dicen ‘ay, en Ucrania viven puros nazistas y fascistas’. La gente se pone super ardiente para matarlos y eliminarlos. Además, se están contando historias de masacres que estamos realizando, no está pasando eso”, contó Oksana Tunska.

Siempre es complicado justificar lo que dice un mentiroso, y a veces a mi me complica entrar en las conversaciones de este tipo, porque de un lado yo entiendo que hay noticias fake y mi misión es aclararlas, pero la verdad es difícil porque las cosas que se inventan no sé quien puede creerlas”, señaló.

Tunska agregó que lo que ellos como pueblo piden es que se respeten las leyes y se les asegure su derecho de vivir en paz. “Lo que pedimos nosotros es que el mundo acuerde que existen leyes. Que Rusia, que declaró la guerra y está ahí compartiendo muchas mentiras, que es super en línea con su ideología y manera de operar; que por favor acordemos que la ley debe prevalecer, que queremos vivir todos en paz, y bueno, Ucrania pide que nos ayuden a cerrar el cielo, que nos ayuden a proteger el cielo. De lo que hay que hacer en la tierra lo vamos a hacer nosotros“, finalizó.