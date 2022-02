En el Ciudadano ADN conversamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania con el periodista y realizador audiovisual, Jorge Said, quien se encuentra en la zona de los hechos.

El periodista chileno realizó la entrevista desde una estación de trenes de Mariúpol y explicó que “estoy muy pegadito a lo que es la frontera con Rusia, más o menos a 5 minutos, y por lancha, donde ya estarían algunos barcos, a unos 15″.

“Ha sido bastante estresante la salida y gracias a la intervención de las fuerzas especiales que lograron conseguirme un ticket de avión en un compartimiento bastante privado. Aquí los robos se han puesto muy de moda debido a la necesidad. Hay mucha pobreza”

Relatos desde la Capital de Acero

Jorge Said está en un territorio ucraniano que es pro Rusia, por lo que la perspectiva del conflicto es distinta a la que se podría notar desde occidente.

“De alguna manera, los grandes medios occidentales de Europa y Estados Unidos se olvidan de esta parte”, comentó el periodista.

En línea con lo anterior, Said comentó que “estamos en una área controlada por Ucrania, esta no es la parte separatista”.

“Recordemos que son dos provincias: Donetsk y Lugansk. Pero equivale solamente al tercio de lo que son el territorio completo de las provincias de Donetsk y Lugansk. Los otros dos tercios están controlados por Ucrania, pero la gente que vive en estos otros dos tercios es completamente pro rusa. Entonces eso es importante, porque no es una Ucrania unida”, señaló.

Además el realizador audiovisual explicó que “recordemos también que esta es el área más rica, le llaman la Capital del Acero. Es un puerto y hay muchísima riqueza natural de este país”.

Las miradas de algunos habitantes de Ucrania

Por otra parte el periodista se refirió al sentir de algunos habitantes de la zona. “Ellos sienten que no tienen dónde ir, por lo tanto la narrativa de escapar y de irse hacia colonias, Hungría o a los países bálticos, no existe, ni siquiera se lo plantean”, señaló.

“Ellos dicen ‘esta es nuestra casa, es nuestra tierra. Para nosotros los rusos no son completamente invasores, Putin tiene algo de razón, porque la OTAN se le vino acercando’. Aquí muchos recuerdan la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética casi arma la Tercera Guerra Mundial. La OTAN se ha ido acercando y ha puesto misiles y armas nucleares en los países bálticos, y esto es inaceptable para esta Rusia. Y ellos le encuentran razón a Putin en ese sentido”, agregó el presentador de televisión.

Pese a lo anterior, Said explicó que parte de los habitantes de la zona se siente más identificada con ser ucranianos en vez de rusos.

“Ellos se sienten ucranianos, no rusos. No es también que ellos digan ‘esto es parte de Rusia’, entonces hay que hacer la diferencia. Pero no tienen un sentimiento anglófono. Nadie habla inglés, no hay en los mercados una cultura europeizante, como sí vamos a encontrar en Kiev, donde tenemos los malls y vamos a ver todas las marcas”, comentó.