La Unión Europea determinó este viernes congelar los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su canciller, Serguei Lavrov, como sanción tras el ataque a Ucrania.

El vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, Josep Borrell, citado en DW, sentenció la medida: “Si no hay sorpresas y si nadie objeta, porque necesitamos unanimidad, entonces sí, Putin y Lavrov estarán en la lista (de sancionados)”.

Ukraine, you are not alone! You are part of Europe. No amount of tanks or missiles can change that. Ukraine will prevail #StandWithUkraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/DtjAj9siQQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2022