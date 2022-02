Medios internacionales han dado cuenta de dos escenarios diametralmente opuestos entre los dos países en conflicto que durante este jueves iniciaron la llamada “Guerra de Donbass“: hablamos de Rusia y Ucrania. En el caso de esta última, fotos y videos muestran los momentos del ataque; para el Kremlin, la situación es otra.

Gabriel Sandoval, un chileno que estudia en Moscú, capital de Rusia, conversó con 24 Horas durante esta mañana. Contó que desde el rol de estudiante migrante, es más bien limitado su actuar. Sin embargo, tiene acceso a los canales de información oficiales y no oficiales.

“Los extranjeros tampoco tienen mucha participación en este tipo de situaciones. Se sabe que en Rusia las manifestaciones requieren autorización previa, entonces la gente no hace manifestación espontánea“, dijo en parte de la conversación. Además, aseguró que desde iniciado el ataque en la madrugada, no ha habido “ninguna manifestación. Desde hace dos o tres meses atrás que no se ve algún cambio“.

Sobre lo transmitido por las autoridades rusas, Sandoval señaló que “los medios como la televisión, la radio y la prensa, a pesar de que son importantes e influyen en la entrega de información, acá se usa más Telegram, buscan los rusos otras formas de informarse, digamos menos ortodoxa. No existe cambio en relación a la percepción de medios de gobierno, por eso sigue igual: canales en Telegram, en Youtube, etcétera”.

Ministros y fronteras

El medio prorruso RT señaló que el portavoz de gobierno, Dmitri Peskov, aclaró que el actuar del país no es una ocupación: “Nadie habla de una ocupación y en este caso, esta palabra no es aplicable aquí (…) La operación tiene sus objetivos, deben ser alcanzados. El presidente dijo que todas las decisiones están tomadas y los objetivos serán alcanzados”.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Igor Konashénkov, afirmpo que las fuerzas armadas locales inhabilitaron 74 instalaciones de la infraestructura militar ucraniana: 11 aeródromos, tres puestos de mando, un puesto de operación de la armada y 18 estaciones de radar de complejos de defensa antiaérea. A ello se suma, según el mismo Konashénkov, el derribo de un helicóptero de combate y cuatro drones.

El mismo medio de comunicación señaló que los objetivos de la guerra son “proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años” y “llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia”.