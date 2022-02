El presidente ruso Wladimir Putin amenazó a cualquier interventor del conflicto con Ucrania con una respuesta nuclear. Quizás un mensajes para occidente y los países de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Desde Estados Unidos, el conductor de ADN, Mauricio Hofmann, contó como han cubierto el conflicto en el país norteamericano en las últimas horas: “Todas las predicciones de occidente se han cumplido”.

“Rusia tenía diseñado su plan de invasión a gran escala. Esta situación nos permite compartir la sensación de los medios estadounidense: los canales informativos han estado transmitiendo desde Ucrania los últimos acontecimiento”, señaló Hofmann.

En Estados Unidos han aclarado que el rol de la ONU ha sido más bien inerme: el secretario general del organismo, Antonio Guterres, prácticamente “suplicó” a Putin que no atacara. “Quedamos en respuestas que solo han sido anuncio de sanciones, condenas verbales, ciberataques“, señaló el periodista.

Under the present circumstances, I must change my appeal:

President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.

This conflict must stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022