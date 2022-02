Mujer denunció violencia de género a través de un cuaderno de su hijo

Un sensible caso de violencia de género se volvió viral en redes sociales, por la foto de un cuaderno utilizado por una mujer para pedir ayuda a la maestra de su hijo.

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en la localidad mendocina de Godoy Cruz. Allí, autoridades policiales y judiciales recibieron la denuncia por violencia de género.

La mujer, víctima de violencia de género, envió un pedido de ayuda a la profesora de su hijo. Lo hizo a través del cuaderno de comunicaciones que utiliza. El duro mensaje fue fotografiado y no tardó en volverse viral en redes sociales.

Pedido de auxilio por violencia de género a través del cuaderno circuló en redes

Esta es la foto que se viralizó en redes sociales. Corresponde al cuaderno del hijo de la mujer que pidió ayuda a la maestra:

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)”. Ese es el texto escrito por la víctima.

El niño entregó el cuaderno de comunicaciones a su maestra en el momento que ingresó a la escuela. Por eso, la docente avisó a las autoridades del colegio y fue activado un protocolo establecido por Dirección General de Escuelas (DGE). También, realizaron una denuncia policial.

En consecuencia, funcionarios de la Policía de Mendoza acudieron a la vivienda de la víctima de violencia de género. Al ingresar, la hallaron encerrada en el baño de la casa.

“Hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada y que sufrió golpes y maltrato verbal”, indicaron las autoridades según el medio argentino Río Negro.

La mujer brindó declaraciones y el hombre quedó detenido y puesto a disposición de la justicia. Estiman que próximamente le será comunicado el delito por el que será imputado.